Укрзализныця остановит все пассажирские поезда 11 января

Пассажирские перевозки Укрзализныци оказались под угрозой из-за невыполнения компанией взятых на себя обязательств. В Укртрансбезопасности приняли решение приостановить действие лицензии железнодорожного перевозчика с 11 января 2022 года.

Государственная служба по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) объявила о приостановлении действия лицензии на перевозку пассажиров, опасных грузов и опасных отходов железнодорожным транспортом, которая была получена акционерным обществом Укрзализныця. Соответствующий приказ под номером 1044 появился на веб-портале Укртрансбезопасности 30 декабря 2021 года.

"Приказываю остановить действие лицензии Укрзализныци, выданную согласно приказу Укртрансбезопасности, на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов железнодорожным транспортом... до устранения лицензиатом оснований, которые стали причиной приостановления действия лицензии полностью или частично, но не более чем на два месяца со дня вступления в силу решения об остановке действия лицензии полностью", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам нардепа от партии "Слуга народа" Юлии Гришиной, заместитель главы Мининфраструктуры Мустафа Найем, наконец, разобрался, что состояние менеджмента в Укрзализныце находится в плачевном состоянии.

Юлия Гришина, которая занимает пост руководителя временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния Укрзализныци, отметила, что с 11 января перевозчик должен будет временно остановить все виды перевозок.

"Это не злая новогодняя шутка. Это нелепая реальность того, как сегодня работает менеджмент "Укрзализныци". 30 декабря "Укртрасбезопасность" издала соответствующий приказ и фактически уже с 11 января 2022 года "Укрзализныця" должна прекратить перевозку пассажиров и опасных грузов", — написала Гришина в соцсети и добавила, что компания должна будет найти выход из сложившейся ситуации.

Напомним, Укрзализныця вернет пассажирам часть денег за купленные билеты. В компании рассказали, как можно получить скидку.