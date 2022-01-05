Renault начал финальные испытания нового кроссовера Austral

Renault показал серийную версию нового кроссовера Renault Austral, который появится в продаже в ближайшие месяцы. В линейке французского автогиганта эта новинка заменит Renault Kadjar.

В рамках финальных дорожных испытаний, перед тем, как отправить Austral к дилерам, 100 экземпляров этого кроссовера проедут в общей сложности примерно 2 млн километров по Франции, Испании, Германии и Румынии. В испытаниях будут участвовать 900 водителей.

Нужно отметить, что во время тестов 100 кроссоверов Austral около 1,4 млн километров проедут по дорогам, а около 600 км – по бездорожью.

Renault начал финальные испытания нового кроссовера Austral

На данный момент известно, что длина Renault Austral составляет 4,51 м. То есть он немного длинней, чем Kadjar. Кроме того, этот новый паркетник выглядит немного шире. Что же касается дизайна, то в нем чувствуется влияние электрического кроссовера Renault Megane E-Tech.

В линейку двигателей войдет несколько так называемых "мягких" гибридных силовых установок. В дальнейшем покупателям предложат полностью электрическую версию.

Продажи Renault Austral начнутся примерно в середине 2022 года. Цены на него еще не объявлены. Так как он заменит Kadjar, то цены у них будет, видимо, примерно одинаковыми. В Украине сейчас Renault Kadjar стоит от 670 900 до 765 300 гривен.

Renault начал финальные испытания нового кроссовера Austral

Напомним, ранее стало известно, что Renault поменяет названия некоторых своих кроссоверов.


Максимов Віталій, Тудей

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