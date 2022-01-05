Renault начал финальные испытания нового кроссовера Austral

Renault показал серийную версию нового кроссовера Renault Austral, который появится в продаже в ближайшие месяцы. В линейке французского автогиганта эта новинка заменит Renault Kadjar.

В рамках финальных дорожных испытаний, перед тем, как отправить Austral к дилерам, 100 экземпляров этого кроссовера проедут в общей сложности примерно 2 млн километров по Франции, Испании , Германии и Румынии. В испытаниях будут участвовать 900 водителей.

Нужно отметить, что во время тестов 100 кроссоверов Austral около 1,4 млн километров проедут по дорогам, а около 600 км – по бездорожью.

На данный момент известно, что длина Renault Austral составляет 4,51 м. То есть он немного длинней, чем Kadjar. Кроме того, этот новый паркетник выглядит немного шире. Что же касается дизайна, то в нем чувствуется влияние электрического кроссовера Renault Megane E-Tech.

В линейку двигателей войдет несколько так называемых "мягких" гибридных силовых установок. В дальнейшем покупателям предложат полностью электрическую версию.

Продажи Renault Austral начнутся примерно в середине 2022 года. Цены на него еще не объявлены. Так как он заменит Kadjar, то цены у них будет, видимо, примерно одинаковыми. В Украине сейчас Renault Kadjar стоит от 670 900 до 765 300 гривен.

Напомним, ранее стало известно, что Renault поменяет названия некоторых своих кроссоверов.