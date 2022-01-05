Автобус с 50 туристами загорелся возле Мукачево

Водитель помог пассажирам эвакуироваться до прибытия спасателей.

В селе Нижние Ворота Мукачевского района Закарпатской области во время движения загорелся автобус, в салоне которого находились 50 туристов.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

По данным ГСЧС, до прибытия спасателей водитель помог пассажирам эвакуироваться и с помощью огнетушителя пытался сдерживать распространение огня.

Через 15 минут спасатели локализовали пожар на минимальной площади, через 10 минут – полностью ликвидировали.

Напомним, в ноябре в Болгарии сгорел автобус с туристами, погибли более 40 человек.

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