Автобус с 50 туристами загорелся возле Мукачево

В селе Нижние Ворота Мукачевского района Закарпатской области во время движения загорелся автобус, в салоне которого находились 50 туристов.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

По данным ГСЧС, до прибытия спасателей водитель помог пассажирам эвакуироваться и с помощью огнетушителя пытался сдерживать распространение огня.

Через 15 минут спасатели локализовали пожар на минимальной площади, через 10 минут – полностью ликвидировали.

Напомним, в ноябре в Болгарии сгорел автобус с туристами, погибли более 40 человек.