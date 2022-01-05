2022-01-05
Автобус с 50 туристами загорелся возле Мукачево
Водитель помог пассажирам эвакуироваться до прибытия спасателей.
В селе Нижние Ворота Мукачевского района Закарпатской области во время движения загорелся автобус, в салоне которого находились 50 туристов.
Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.
По данным ГСЧС, до прибытия спасателей водитель помог пассажирам эвакуироваться и с помощью огнетушителя пытался сдерживать распространение огня.
Через 15 минут спасатели локализовали пожар на минимальной площади, через 10 минут – полностью ликвидировали.
Напомним, в ноябре в Болгарии сгорел автобус с туристами, погибли более 40 человек.