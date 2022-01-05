Минздрав за год купил 867 автомобилей скорой помощи

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" Министерства здравоохранения в 2021 году купило 867 автомобилей скорой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в среду, 5 января.

В сентябре были заключены 15 договоров общей стоимостью более 1 млрд. гривен на 622 автомобиля Fiat Ducato, Peugeot Boxer и Citroen Jumper с поставкой в четвертом квартале 2021 года и первом квартале 2022 года.

В конце года были заказаны еще 245 автомобилей Citroen Jumper общей стоимостью 417 млн. гривен.

По словам министра Виктора Ляшко, это позволит "закрыть критическую потребность в обновлении автопарка и обеспечить нормативное время прибытия бригады по вызову".

Напомним, что в 2021 году в Украине начато внедрение новых стандартов в работе экстренной медицинской помощи. В зависимости от состояния пациента, обращения делятся на четыре категории: критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные.

К пациентам с критическим состоянием скорая должна приезжать за 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру. В то же время пациенты, относящиеся к категории экстренных, должны ожидать прибытия бригады скорой не дольше 20 минут.

К остальным категориям (неэкстренные и непрофильные) диспетчер направит свободную бригаду скорой, не выполняющей критические или экстренные вызовы, или же направит к врачу, который оказывает первичную медицинскую помощь.