В Киеве проучили водителя за парковку на детской площадке

Жители Киева продолжают собственными силами бороться с водителями, которые нарушают правила парковки. На этот раз проучили владельца кроссовера Kia Sportage за то, что он припарковался прямо на детской площадке.

Этот инцидент произошел на улице Соломенская, 30. Владелец кроссовера Sportage оставил его на детской площадке между двумя качелями, а когда вернулся, то увидел, что на его капоте находится пакет с мусором.

Кое-кому из местных жителей очень не понравилась такая парковка, и поэтому владельца машины своими силами проучили.

Если судить по фото, которые появились в Сети, вокруг достаточно места для парковки по правилам. Почему водителя кроссовера так привлекла детская площадка – не понятно. Возможно, пакет с мусором отучит его от парковки на детских площадок.

Как известно, киевляне могут более решительно наказывать так называемых "героев парковки".