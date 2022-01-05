В Киеве проучили водителя за парковку на детской площадке

Жители Киева продолжают собственными силами бороться с водителями, которые нарушают правила парковки. На этот раз проучили владельца кроссовера Kia Sportage за то, что он припарковался прямо на детской площадке.

В Киеве проучили водителя за парковку на детской площадке

Этот инцидент произошел на улице Соломенская, 30. Владелец кроссовера Sportage оставил его на детской площадке между двумя качелями, а когда вернулся, то увидел, что на его капоте находится пакет с мусором.

Кое-кому из местных жителей очень не понравилась такая парковка, и поэтому владельца машины своими силами проучили.

Если судить по фото, которые появились в Сети, вокруг достаточно места для парковки по правилам. Почему водителя кроссовера так привлекла детская площадка – не понятно. Возможно, пакет с мусором отучит его от парковки на детских площадок.

В Киеве проучили водителя за парковку на детской площадке

Как известно, киевляне могут более решительно наказывать так называемых "героев парковки".

Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Киеве неизвестные лица сожгли внедорожник Toyota, который парковался на газоне. Судя по фото, восстановлению он не подлежит.


Максимов Віталій, Тудей

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