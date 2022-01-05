Chrysler к 2028 году полностью перейдет на производство электрокаров

Американский автопроизводитель Chrysler решил к 2028 году полностью перейти на производство электрокаров. Об этом сообщила Кристин Фьюэлл, возглавляющая марку Chrysler с 2021 года, пишет Reuters.

На выставке CES 2022, начинающейся в Лас-Вегасе в среду, 5 января, компания представит первый электрический концепткар Airflow. В 2025 году Chrysler планирует выпустить на рынок первые серийные электрические автомобили, и уже через три года все портфолио компании будет состоять исключительно из электрокаров, в том числе – грузовых.

"В период с 2025 по 2028 год мы полностью трансформируем портфолио Chrysler", - пообещала Фьюэлл.

В 2021 году Chrysler продал в США около 115 тысяч автомобилей, преимущественно седанов 300 и минивэнов Pacifica, но за последние 15 лет продажи этой марки сократились на 80%.

По неподтвержденным данным аналитической фирмы AutoForecast Solutions, компания прекратит производство своей самой популярной модели – седана 300 – в декабре 2023 года.

Chrysler – это один из брендов автомобильной корпорации Stellantis, созданной в 2021 году путем объединения Fiat Chrysler и PSA. В июле 2021 года Stellantis заявила, что планирует инвестировать более 30 млрд. евро в производство электромобилей.

Первым брендом корпорации, планирующим стать полностью электрическим, будет Alfa Romeo.