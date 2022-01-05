На трассе возле Харькова водитель легковушки погиб в лобовом столкновении со “скорой”

Фото: Национальная полиция

Во вторник, 4 декабря, вечером на трассе Киев – Харьков возле поселка Коротич (Харьковская область) в лобовом столкновении с машиной скорой помощи погиб 44-летний водитель автомобиля Skoda Octavia.

На сайте полиции сообщается, что виновником аварии был погибший - он выехал на встречную полосу, не убедившись в отсутствии там автомобилей. По неофициальной информации, он хотел вернуть на заправку, расположенную с другой стороны дороги.

В результате столкновения пострадала 49-летняя медсестра, которая находилась в "скорой".

Фото: Национальная полиция

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения.