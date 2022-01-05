В Украине начали штрафовать за вовремя незарегистрированный автомобиль

В Украине временно ввезенные автомобили на срок более чем на 30 дней нужно обязательно официально зарегистрировать. В противном случае полиция имеет право оштрафовать водителя, а также временно задержать автомобиль, проинформировал "Дорожный адвокат".

Нужно отметить, что ранее в нашей стране полицейские в таких случаях не штрафовали водителей. Они это начали делать в последнее время после того, как внимательно ознакомились с таможенным законодательством. При этом закон о дорожном движении обязывает пройти регистрацию в течение 10 суток с момента ввоза автомобиля.

За управление незарегистрированным автомобилем водителя имеют право оштрафовать на 850 гривен. За повторное нарушение в течение одного года штраф составит 1700 гривен. Альтернатива - общественные работы сроком от 30 до 40 часов с возможным изъятием машины.

Регистрацию проводят территориальные центры МВД . Для этого владелец должен подать соответствующее заявление и документ, подтверждающего регистрацию машины за пределами Украины.

Если по каким-то причинам нет возможности вовремя зарегистрировать автомобиль, то нужно подать документы об этом, и срок государственной регистрации продлят.

Напомним, ранее мы рассказали, кто может до 8 февраля 2022 года воспользоваться льготной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации.