Американский стартап сделал батарею, на которой Tesla Model S смогла проехать 1210 км — вдвое больше нормы

Американский стартап Our Next Energy (ONE) заявил о создании прототипа аккумуляторной батареи, которая во время испытания с использованием электромобиля Tesla Model S обеспечила ему запас хода в 1210 км. Это примерно вдвое больше, чем Tesla заявляет для стандартной батареи актуальной Model S.

Источник изображения: Blomst / Pixabay

Согласно имеющимся данным, компания ONE сосредоточилась на разработке усовершенствованной аккумуляторной батареи Gemini, в которой используются более безопасные и экологичные материалы, чем в актуальных решениях. Разработанная в ONE батарея имеет более компактный и дешёвый в производстве корпус, а также позволяет накапливать больше энергии по сравнению с существующими аналогами.

Генеральный директор ONE Муджиб Иджаз (Mujeeb Ijaz) заявил, что компания планирует приступить к серийному производству аккумуляторов с аналогичным запасом хода к концу 2023 года. Для каких именно автомобилей будут предлагаться батареи ONE пока неизвестно. Для тестов ONE выбрала Tesla Model S, потому как «этот автомобиль имеет высокую эффективность и довольно большую батарею», что обеспечило достаточно места для размещения аккумулятора от ONE.

Глава ONE Муджиб Иджаз является ветераном отрасли с 30-летним стажем. В прошлом он работал в Apple и A123 Systems, где возглавлял подразделения, занимающиеся разработкой аккумуляторных систем, в том числе для электромобилей. Тестирование прототипа батареи проводилось в декабре прошлого года в США . В ходе тестовых заездов электромобиль Tesla Model S перемещался со средней скорость около 88 км/ч.

«Мы хотим отказаться от никеля и кобальта, но не хотим отказываться от плотности энергии. Мы стремимся заново изобрести химию батарей и архитектуру ячеек, чтобы обеспечить запас хода не менее 1200 км. Если вы поместите на борт столько энергии, вы будете готовы к любому требованию клиента, например, поездке из Детройта в Чикаго или буксировке прицепа», — заявил в беседе с журналистами Иджаз.