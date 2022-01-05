В селе возле Киева разбился насмерть водитель на квадроцикле

Юноша не справился с управлением и наехал на бетонный столб.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Во вторник, 4 января, в селе Глубокое возле Киева (Бориспольский район) в ДТП погиб 18-летний парень.

По информации полиции, он ехал на квадроцикле Kupimoto, не справился с управлением и врезался в бетонный столбик.

От полученных травм молодой человек погиб в автомобиле скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, в прошлом году почти в это же время во время катания на квадроцикле погибли два подростка в пригороде Днепра. Одним из погибших был сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана.