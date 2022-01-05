В селе возле Киева разбился насмерть водитель на квадроцикле

Юноша не справился с управлением и наехал на бетонный столб.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Во вторник, 4 января, в селе Глубокое возле Киева (Бориспольский район) в ДТП погиб 18-летний парень.

По информации полиции, он ехал на квадроцикле Kupimoto, не справился с управлением и врезался в бетонный столбик.

От полученных травм молодой человек погиб в автомобиле скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, в прошлом году почти в это же время во время катания на квадроцикле погибли два подростка в пригороде Днепра. Одним из погибших был сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине массово закрываются заправки для автомобилей с ГБОВ Украине массово закрываются заправки для автомобилей с ГБО
Dacia выпустит большой кроссовер всего за 22 тысячи евроDacia выпустит большой кроссовер всего за 22 тысячи евро
Украина вошла в пятерку стран Европы по возобновлению авиатрафикаУкраина вошла в пятерку стран Европы по возобновлению авиатрафика
Под Киевом в результате ДТП столб раздавил "скорую"Под Киевом в результате ДТП столб раздавил "скорую"
Стало известно, какие автомобили будет выпускать ЗАЗ в 2022 годуСтало известно, какие автомобили будет выпускать ЗАЗ в 2022 году
Блок рекламы


Похожие новости
В Израиле разбился военный вертолет, погибли два пилотаВ Израиле разбился военный вертолет, погибли два пилота
В Киеве пьяный водитель сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходеВ Киеве пьяный водитель сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе
Первой водительское удостоверение с кодом “78“ получила девушкаПервой водительское удостоверение с кодом “78“ получила девушка
В Днепре пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя авто, пострадал ребенокВ Днепре пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя авто, пострадал ребенок
"Укрзализныця" анонсировала запуск двухэтажного электропоезда Skoda из Киева во Львов"Укрзализныця" анонсировала запуск двухэтажного электропоезда Skoda из Киева во Львов
Общественный транспорт Киева в Новый год будет курсировать на два часа дольшеОбщественный транспорт Киева в Новый год будет курсировать на два часа дольше
С 29 декабря в Украине начали выдавать новые водительские удостоверенияС 29 декабря в Украине начали выдавать новые водительские удостоверения
"Укрзализныця" запустила электричку из Киева в Васильков"Укрзализныця" запустила электричку из Киева в Васильков
На Закарпатье пьяный водитель наехал на двоих детей, погиб 9-летний мальчикНа Закарпатье пьяный водитель наехал на двоих детей, погиб 9-летний мальчик
МВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверенийМВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверений
Последние новости
Подгружаем последние новости