Opel Insignia может стать кроссовером

Opel Insignia нового, третьего, поколения, который появится в продаже в 2024 году, будет кроссовером, сообщает британское издание AutoExpress. Так он составит конкуренцию Citroen C5 X и новому Ford Mondeo.

Opel Insignia может стать кроссовером

С 2017 года покупателям предлагают Opel Insignia второго поколения. Недавно его обновили, чтобы к нему не потеряли интерес.

В 2024 году появится в продаже третье поколение этой модели. Однако, оно будет коренным образом отличаться от моделей первых двух поколений. Это будет кроссовер с элементами стиля минивэна.

Opel Insignia может стать кроссовером

Такая стратегия кажется вполне логичной, особенно если посмотреть на конкурентов. В этом направлении движется Citro?n C5. Новый Fordu Mondeo для европейского рынка тоже будет не седаном, как модель предыдущего поколения, а кроссовером. В Европе интерес к седанам падает, поэтому не удивительно, что автопроизводители вместо них теперь выпускают паркетники, которые пользуются огромным спросом у покупателей.

Предполагается, что новый Insignia построят на платформе eVMP. На этой же платформе, кстати, создадут новые поколения кроссоверов Peugeot 3008 и 5008. В линейке его двигателей будут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Также покупателям предложат несколько гибридных версий.

Opel Insignia может стать кроссовером

Напомним, ранее стало известно, что Opel сделает кроссовер из Opel Astra. В продаже эта новинка может появиться в 2022 году.


Максимов Віталій, Тудей

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