В Украине увеличился пенсионный сбор при первой регистрации автомобилей

В Украине увеличилась стоимость пенсионного сбора при первой регистрации автомобилей. Причина заключается в том, что с 1 января 2022 года в нашей стране до 2481 гривен увеличился прожиточный минимум для трудоспособных граждан.

В Украине увеличился пенсионный сбор при первой регистрации автомобилей

Пенсионный сбор в нашем государстве взымают в зависимости от стоимости автомобиля по договору купли-продажи, договора мены, справки органов таможенной службы, акта экспертной оценки, и иных документов, подтверждающих стоимость.

Ставки пенсионного сбора при первой госрегистрации легковых автомобилей составляют 3% - если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц; 4% - если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц; 5% - если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума.

Если в 2021 году 3% нужно было платить при стоимости автомобиля не более 346 830 гривен, то в 2022 году – если не более 409 365 гривен.

В Украине увеличился пенсионный сбор при первой регистрации автомобилей

Если в 2021 году 4% пенсионного сбора нужно было платить при стоимости автомобиля от 346 830 гривен до 609 580 гривен, то в 2022 году – если больше чем 409 365 гривен, но не более 719 490 гривен.

Если в 2021 году 5% нужно было платить при стоимости автомобиля более 609 580 гривен, то в 2022 году – если больше 719 490 гривен.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Украине стоимость б/у автомобилей увеличится на 30%.


Максимов Віталій, Тудей

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