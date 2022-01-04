В Украине подорожали бюджетные автомобили ЗАЗ

В Украине с 1 января 2022 года подорожали все автомобили семейства Lada, которые выпускает Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ). На официальном сайте украинского представительства Lada уже появились новые цены.

ЗАЗ с 2020 года выпускает практически всё семейство автомобилей Lada, кроме классической Niva. Их делают из роSSийских машинокомплектов.

С 1 января эти автомобили стоят дороже, чем раньше. В частности, если в декабре 2021 года Lada Granta стоила от 240 672 гривен, то с 1 января 2022 года ее можно купить в Украине за 250 068 гривен.

Lada Vesta подорожала с 307 280 гривен до 319 592 гривен, а Vesta SW Cross - с 386 400 до 401 856 гривен.

В свою очередь, если хэтчбек Lada XRAY в декабре 2021 года стоил от 301 760 гривен, то теперь – от 314 132 гривны. Универсал Lada Largus подорожал с 386 400 гривен до 401 856 гривен.

Кроме того, с 1 января 2022 года подорожали внедорожники, которые выпускает ЗАЗ. Так, Niva Travel вместе 374 992 гривен теперь стоит 389 844 гривен.

Напомним, ранее стало известно, что ЗАЗ может в ближайшие несколько лет начать выпускать четыре совершенно новые модели легковых автомобилей.