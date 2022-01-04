Украина вошла в пятерку стран Европы по возобновлению авиатрафика

Медленнее всего авиационная отрасль восстанавливалась в Великобритании.

Украина вошла в пятерку стран Европы по возобновлению авиатрафика
Фото: airlife-club.com

Среди стран, входящих в Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol), наибольшее возобновление трафика в 2021 году по сравнению с 2019 годом продемонстрировали Албания (-8% по сравнению с 2019 годом), Босния и Герцеговина (-20%), Армения (- 22%), Украина (-26%) и Греция (-27%).

Об этом сообщил генеральный директор Евроконтроля Имон Бреннан.

Медленнее всего авиационная отрасль восстанавливалась в Великобритании – она потеряла более 1,3 миллиона рейсов, или 62% трафика. На 1 млн рейсов меньше было выполнено в Германии (-50%), на 0,7 млн – в Испании (-44%) и Франции (-42%), на 0,6 млн рейсов меньше, или -47% – в Италии.

2021 saw a huge range in traffic drops vs 2019 - from Albania ?? (-8%) to Ireland ?? (62%). UK ?? lost over 1.3 million flights. See our Think Paper review of the year https://t.co/KJDeNl52tL@Transport_EU @ECACceac @IATA @A4Europe @ACI_EUROPE @CANSOEurope @eraaorg @EBAAorg pic.twitter.com/Xdeo887qgf

— Eamonn Brennan (@eurocontrolDG) January 2, 2022

Первый понедельник 2022 года Евроконтроль зафиксировал 21 628 полетов на территории, которую обслуживают члены этой организации. Этот показатель на 20,1% ниже 2019 года, но на 87% выше результата 2021 года.

Напомним, в начале пандемии, в апреле 2020, действующий тогда министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что украинской авиации после карантина понадобится два года на восстановление трафика.

В ноябре 2020-го в Евроконтроле спрогнозировали, что при самом оптимистичном сценарии трафик восстановится на 92% от показателей 2019 года только в 2024 году.

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