Украина вошла в пятерку стран Европы по возобновлению авиатрафика

Среди стран, входящих в Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol), наибольшее возобновление трафика в 2021 году по сравнению с 2019 годом продемонстрировали Албания (-8% по сравнению с 2019 годом), Босния и Герцеговина (-20%), Армения (- 22%), Украина (-26%) и Греция (-27%).

Об этом сообщил генеральный директор Евроконтроля Имон Бреннан.

Медленнее всего авиационная отрасль восстанавливалась в Великобритании – она потеряла более 1,3 миллиона рейсов, или 62% трафика. На 1 млн рейсов меньше было выполнено в Германии (-50%), на 0,7 млн – в Испании (-44%) и Франции (-42%), на 0,6 млн рейсов меньше, или -47% – в Италии.

Первый понедельник 2022 года Евроконтроль зафиксировал 21 628 полетов на территории, которую обслуживают члены этой организации. Этот показатель на 20,1% ниже 2019 года, но на 87% выше результата 2021 года.

Напомним, в начале пандемии, в апреле 2020, действующий тогда министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что украинской авиации после карантина понадобится два года на восстановление трафика.

В ноябре 2020-го в Евроконтроле спрогнозировали, что при самом оптимистичном сценарии трафик восстановится на 92% от показателей 2019 года только в 2024 году.