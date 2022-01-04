Автопродажи в Украине в 2021 году стали самыми большими с начала войны

Самая популярная марка – Toyota, модель – KIA Sportage.

Автопродажи в Украине в 2021 году стали самыми большими с начала войны
Фото: sia-motorshow.com.ua

В 2021 году продажи новых легковых автомобилей в Украине составили 103,3 тыс. единиц, что на 20% больше по сравнению с 2020 годом.

Об этом свидетельствуют подсчеты ассоциации "Укравтопром".

Самой популярной маркой среди украинцев была Toyota – 15 232 первоначальных регистрации (+14% к 2020 году). На втором месте – Renault с результатом 13 475 автомобилей (-6% к 2020 году). Третье место досталось KIA – 9 138 автомобилей (+50% к 2020 году).

Далее следуют: Skoda – 6 172 авто (+22%); Nissan – 4 815 авто (+26%); Hyundai – 4 797 авто (+19%); Chery – 4 653 авто (+136%); Mitsubishi – 4 220 авто (+76%); Volskwagen – 4 120 авто (+12%); Suzuki – 3 769 авто (+27%).

Самой популярной моделью в Украине оказалась KIA Sportage. За год были проданы 7 124 единицы этого автомобиля.

Издание Auto-Consulting со ссылкой на собственные подсчеты приводит схожие данные, только у него на пятом месте не Nissan, а Hyundai.

Столько новых автомобилей, как в 2021 году, в Украине не продавали с 2013 года, когда рынок был вдвое больше.



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