Капитализация Ford выросла сильнее, чем у всех автопроизводителей в 2021 году

Капитализация Ford выросла сильнее, чем у всех автопроизводителей в 2021 году

Акции Ford выросли примерно на 140 % в 2021 году, благодаря чему компания опередила по темпам роста капитализации Tesla, своего более крупного конкурента в лице General Motors и множество электромобильных стартапов, которые в 2021 году представлялись одними из самых выгодных инвестиций среди автопроизводителей.

Источник изображения: Emily Elconin | Bloomberg | Getty Images

По всей видимости, инвесторы были вдохновлены работой Джима Фарли (Jim Farley), который стал у руля Ford в октябре 2020 года, после того, как совет директоров компании сместил с должности Джима Хаккета (Jim Hackett). Фарли пообещал быть более открытым и прямым с инвесторами. Он также запустил план реструктуризации Ford+, в рамках которого на производство электромобилей, таких как грядущий пикап F-150 Lightning, было выделено больше ресурсов.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас (Adam Jonas) заявляет, что 2021 год стал прорывным для Ford. По его словам, этот год для компании стал одним из самых важных в стратегическом отношении.

Крупневший дневной рост акций Ford произошёл 10 декабря, когда Фарли подтвердил, что к 2023 году компания утроит производство электромобиля Mustang Mach-E до более чем 200 тысяч единиц в год. В тот же день компания прекратила приём предварительных заявок на приобретение F-150 Lightning, количество которых превысило 200 тысяч. Тогда акции Ford подскочили на 9,6 % до примерно 20-летнего максимума в $21,45 за акцию.

Ещё одним хорошим днём для компании стало 28 октября. Тогда Ford отчиталась о прибыли за третий квартал, повысила свой годовой прогноз и заявила о прибыли на акцию, существенно превосходящей предварительные оценки аналитиков. 28 октября акции Ford выросли на 8,7 %.

Важным днём для Ford стало и 26 мая, когда компания поделилась подробностями о плане реструктуризации Ford+. С тех пор как Фарли возглавил компанию более 15 месяцев назад, её акции выросли более чем на 200 %. Аналитики считают, что взрывные темпы роста сохранятся, если компания сможет реализовать план Ford+.

По состоянию на конец 2021 года акции Ford стоили $20,77 за единицу, что на 136,3 % больше, чем годом ранее. Тем не менее, компании, рыночная капитализация которой составляет $83 миллиарда, придётся пройти ещё долгий путь, чтобы её стоимость поднялась до уровня конкурентов, таких как Tesla или электромобильный стартап Rivian.

Что касается темпов роста других автопроизводителей, в 2021 году Tesla подорожала на 49,8 %. Следом за ней идёт Lucid с 41,8 %. Четвёртое место заняла VW, которая продемонстрировала рост на 41,2 %. Пятёрку лидеров закрывает General Motors, которая выросла на 40,8 %. Следом идут Toyota, Ferrari, Stellantis, Fisker, Rivian, Nio, Nikola и Lordstown Motors.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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