Volkswagen тестирует свой новый седан

Фотошпионы заметили в Швеции во время дорожных тестов новый электрический седан Volkswagen Aero B. Его официальная премьера состоится в начале 2023 года.

Известно, что VW Aero B построен на базе концепта ID Space Vizzion, который Volkswagen впервые показал публике в 2019 году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Покупателям его предложат в двух вариантах кузова.

Aero B создан на платформе MEB. У него будет полный привод с двухмоторной компоновкой, как и у других полностью электрических моделей VW ID. Кроме того, покупателям предложат спортивную версию GTX, которая от стандартной версии будет отличаться дизайном и динамическими характеристиками.

Сколько электрический седан Aero B сможет проехать на одной подзарядке батареи – пока еще не известно. Другие характеристики его, в том числе производительность, тоже еще не известны.

Ожидается, что Volkswagen представит седан Volkswagen Aero B в начале 2023 года. Однако, он может получить совершенно другое название. Дело в том, что его название пока еще официально не утверждено. Он должен будет составить конкуренцию таким электромобилям, как, например, Tesla Model 3, Polestar 2, и Hyundai Ioniq 6.

Напомним, в 2021 году в Китае Volkswagen вместе со своим партнером китайской компанией JAC выпустил бюджетный электромобиль Sol E10X всего за 6 100 долларов.