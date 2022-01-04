В Израиле разбился военный вертолет, погибли два пилота

По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность.

В Израиле 3 января произошла катастрофа военного вертолета, в результате которой погибли два пилота Израильских воздушных сил. Третий член экипажа госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Его состояние стабильное, пишет Times of Israel.

Вертолет упал в Средиземное море у побережья Хайфы – третьего по величине израильского города на севере страны. Двоих погибших пилотов нашли в воде. Поисково-спасательная группа ЦАХАЛа пыталась их реанимировать, однако спасти их жизни не удалось.

Погибшими являются подполковник Эрез Сачиани и майор Чел Фогель. Выживший военный – патрульный офицер.

Чел Фогель и Эрез Сачиани
Фото: The Times of Israel, пресс-служба ЦАХАЛ
Чел Фогель и Эрез Сачиани

Известно, что вертолет потерпел крушение через час после того, как взлетел для проведения тренировок. Глава ВВС Израиля приостановил все полеты вертолетов такого типа для расследования причин крушения. Вертолет, потерпевший крушение – Eurocopter AS565 Panther.

По предварительным данным, вертолет вышел из строя из-за технической неисправности. Перед тем, как упасть в воду, он загорелся.

Напомним, в декабре в Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны Вооруженных сил генералом Бипином Раватом. На борту была его жена и военные офицеры. Большинство пассажиров погибли, в том числе и генерал.

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