Mercedes-Benz VISION EQXX: электромобиль с запасом хода 1000 км и аэродинамикой, уступающей только пингвину

К концу десятилетия немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намеревается полностью отказаться от выпуска новых моделей легковых машин с двигателями внутреннего сгорания, поэтому свой потенциал в сфере электрификации марка демонстрирует при первом удобном случае уже сейчас. Очередной концепт впечатляет запасом хода более 1000 км и рекордной аэродинамикой.

Источник изображения: Mercedes-Benz

Концепт VISION EQXX является плодом дальнейших усилий Mercedes-Benz по повышению эффективности электромобильного транспорта. КПД силовой установки, например, удалось довести до 95 %. Другими словами, лишь пять процентов энергии, запасённой в тяговой батарее, теряются при передаче вращающего момента на колёса. В создании прототипа принимали активное участие специалисты гоночной команды Mercedes-Benz, а тяговая батарея получила впечатляющую плотность хранения заряда около 400 Вт·ч/л. В итоге она обеспечивает ёмкость чуть менее 100 кВт·ч, обладая вдвое меньшими размерами и на 30 % сниженной массой по сравнению с имеющимися аналогами. При этом аккумулятор поддерживает возможность зарядки от сети с напряжением до 900 вольт. Пиковая мощность силовой установки достигает 150 кВт.

Колёсная база 2800 мм по меркам других машин марки не так уж велика, что позволяет производителю считать данный концепт компактным электромобилем, хотя погоня за выдающимся коэффициентом лобового сопротивления 0,17 вынудила инженеров оснастить машину довольно длинным задним свесом. В пресс-материалах компания утверждает, что электромобиль имеет меньшее аэродинамическое сопротивление, чем мяч для американского футбола, уступая в эффективности формы только пингвину. Применение высокопрочной стали для создания силового каркаса позволило снизить снаряжённую массу электромобиля до 1750 кг без ущерба для пассивной безопасности. В отделке активно применяются материалы, полученные при вторичной переработке отходов.

Источник изображения: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz особенно гордится показателем энергозатрат на перемещением электромобиля на 100 км пути — у VISION EQXX он не превышает 10 кВт·ч. По сути, как поясняет производитель, такой расход энергии сопоставим с эффективностью бензинового автомобиля, расходующего на 100 км пути не более 1 литра топлива. Запас хода VISION EQXX от одной подзарядки достигает 1000 км. Система охлаждения силовой установки оснащена активными жалюзи, которые открывают доступ забортного воздуха в подкапотное пространство и выбрасывают нагретый через прорези в капоте. Тепловой насос, который участвует в подогреве салона и тяговой батареи, тоже разработан с акцентом на энергоэффективность. Даже форма колёсных колпаков разрабатывалась с упором на аэродинамику, а шины с низким сопротивлением качению предоставила марка Bridgestone.

На крыше электромобиля разместились 17 солнечных панелей, которые в ясную погоду позволяют увеличить дальность хода на 25 км в день. В салоне концепта можно обнаружить уникальный дисплей с диагональю 47,5 дюйма и разрешением 7680 ? 600 точек, простирающийся от левой до правой передней стойки и выполненный по технологии mini-LED. Не задействованные в конкретный момент времени зоны дисплея могут отключаться ради экономии электроэнергии. Наконец, специалисты Daimler очень гордятся тем, что на создание концепта VISION EQXX у них ушло всего 18 месяцев. Очевидно, что в неизменном виде такой электромобиль в ассортименте продукции Mercedes-Benz не появится, но полученный в ходе его создания опыт инженеры марки обязательно используют при проектировании других моделей.



