В Ворзеле Киевской области в очередной раз жгли машины: три уничтожены, две повреждены

Правоохранители устанавливают обстоятельства данного события.

3 января в начале третьего ночи местные жители ЖК Ворзель парк по ул. Кленовой в Ворзеле Киевской области заметили во дворе сильный пожар возле одного из подъездов дома. Горели автомобили жильцов дома. Они вызвали пожарных.

Ко времени прибытия пожарных огнем были охвачены три автомобиля: "Mercedes-Benz R350", "Renault Trafic" и "Mercedes-Benz Smart", находившиеся на стоянке возле подъезда многоквартирного жилого дома.

Пожарные потушили огонь через полчаса, но к тому времени сгорели полностью три автомобиля. Еще два были повреждены в результате пожара.

По словам местных жителей, первым пожар заметила жительница подъезда, она же вызвала пожарных. Пока они ехали, жильцы дома хотели начать тушение самостоятельно и принесли воду. Но они даже не смогли выйти из подъезда.

"Мы хотели выйти, взять ведра с водой, но не смогли – огонь был прямо перед дверью, уже сильно пылало, стекло в дверях подъезда потрескалось и вылетело от огня, там что-то взрывалось все время. Мы очень переживали, что огонь перекинется на дом", - рассказала местная жительница Светлана.

По информации от местных жителей, большинство сгоревших машин принадлежали членам правления ОСМД данного дома. Владельцы этих машин обратились в социальных сетях ко всем, кто мог что-то видеть или знать о пожаре и просят сообщить об этом.

Полицейские Бучанщины устанавливают обстоятельства возгорания автомобилей в поселке Ворзель. По предварительной информации, произошло возгорание автомобиля "Smart" и огонь перекинулся на два рядом стоящих авто.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства данного события.

По словам местных жителей, это уже пятый поджог автомобилей за последний год. Всего, по их словам, в ЖК Ворзель Парк сгорели 9 автомобилей. Некоторые жильцы дома предполагают, что причиной поджога стал конфликт между владельцем многих квартир в этом доме и правлением ОСМД. В предыдущих случаях также имел место конфликт в ОСМД. По их словам, некоторые жители получали угрозы и обращались в полицию. Впрочем, полиция до сих пор никого не привлекла к ответственности за эти поджоги.

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