Tesla установила шестой рекорд подряд по квартальным поставкам электрокаров

Tesla установила шестой рекорд подряд по квартальным поставкам электрокаров

Американская автомобильная компания Tesla, возглавляемая гендиректором миллиардером Илоном Маском, сообщила о рекордных квартальных поставках, которые намного превысили оценки аналитиков Уолл-Стрит. Уже шестой квартал подряд компания демонстрирует рекордные поставки.

Источники изображения: Tesla

В четвёртом квартале 2021 года Tesla поставила 308 600 автомобилей, что намного выше прогнозов аналитиков Refinitiv, ожидавших поставку 263 026 автомобилей.

Поставки Tesla в октябре–декабре выросли по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года примерно на 70 % и почти на 30% — по сравнению с рекордными поставками в предыдущем квартале.

Подавляющая доля поставок пришлась на седан Model 3 и кроссовер Model Y. Tesla сообщила, что в отчётном квартале было поставлено в общей сложности 296 850 единиц Model 3 и Model Y. Также было поставлено 11 750 автомобилей Model S и Model X, что больше объёма поставки в третьем квартале, равного 9275 единиц. Согласно прогнозу аналитиков этот показатель должен был составить 12 879 автомобилей. Всего за 2021 год Tesla поставила 936 172 автомобиля, превысив показатель предыдущего года на 87 %.

Tesla заявила, что ожидает ежегодного роста поставок примерно на 50 % в течение следующих нескольких лет, чему должен помочь запуск производства в Остине и Берлине. Ожидается, что новые заводы Tesla вскоре начнут выпускать электрические кроссоверы Model Y.

В октябре рыночная стоимость Tesla впервые превысила $1 трлн, что больше рыночной стоимости General Motors, Ford Motor, Toyota, Volkswagen, Stellantis, BMW и нескольких других автопроизводителей вместе взятых.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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