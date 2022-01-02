Tesla могла завершить 2021 год поставкой 900 тысяч электромобилей

Американский автопроизводитель Tesla об итогах квартала обычно отчитывается оперативно, поэтому сторонние эксперты предпочли не затягивать с упоминанием собственных прогнозов по итогам ушедшего года. Многие убеждены, что в прошлом квартале Tesla поставила до 290 тысяч машин, а по итогам года их количество превысило 900 тысяч штук.

Источник изображения: Tesla

Понятно, что до психологически важной отметки в 1 млн электромобилей это не дотягивает, но технически компания уже способна выпускать еженедельно такое количество машин, которое соответствует годовому объёму в 1 млн экземпляров. По мнению аналитиков Deutsche Bank, усилия компании по наращиванию объёмов выпуска Model 3 и Model Y в Китае привели к тому, что квартал компания завершила с 282 тысячами поставленных электромобилей. Это обновляет рекорд, установленный в третьем квартале с его 241 300 электромобилями Tesla.

По сути, чтобы по итогам года поставить более 900 тысяч электромобилей, Tesla достаточно выпустить в четвёртом квартале 272 650 электромобилей. Представители Credit Suisse считают, что Tesla завершила четвёртый квартал с 290 тысячами доставленных электромобилей. Эксперты RBC Capital Markets почти солидарны с ними, упоминая о 285 тысячах поставленных электромобилей.

Deutsche Bank считает, что в 2022 году компания сможет поставить 1,47 млн электромобилей, а если влияние дефицита полупроводниковых компонентов ослабнет, это количество окажется больше. Loup Ventures прогнозирует способность Tesla поставить в следующем году от 1,2 до 1,3 млн электромобилей. Это позволит компании сохранить доминирующее положение на североамериканском рынке, поскольку Rivian вряд ли отгрузит более 42 тысяч электромобилей, а Lucid ограничится 22 тысячами.



