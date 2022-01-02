Tesla могла завершить 2021 год поставкой 900 тысяч электромобилей

Tesla могла завершить 2021 год поставкой 900 тысяч электромобилей

Американский автопроизводитель Tesla об итогах квартала обычно отчитывается оперативно, поэтому сторонние эксперты предпочли не затягивать с упоминанием собственных прогнозов по итогам ушедшего года. Многие убеждены, что в прошлом квартале Tesla поставила до 290 тысяч машин, а по итогам года их количество превысило 900 тысяч штук.

Источник изображения: Tesla

Понятно, что до психологически важной отметки в 1 млн электромобилей это не дотягивает, но технически компания уже способна выпускать еженедельно такое количество машин, которое соответствует годовому объёму в 1 млн экземпляров. По мнению аналитиков Deutsche Bank, усилия компании по наращиванию объёмов выпуска Model 3 и Model Y в Китае привели к тому, что квартал компания завершила с 282 тысячами поставленных электромобилей. Это обновляет рекорд, установленный в третьем квартале с его 241 300 электромобилями Tesla.

По сути, чтобы по итогам года поставить более 900 тысяч электромобилей, Tesla достаточно выпустить в четвёртом квартале 272 650 электромобилей. Представители Credit Suisse считают, что Tesla завершила четвёртый квартал с 290 тысячами доставленных электромобилей. Эксперты RBC Capital Markets почти солидарны с ними, упоминая о 285 тысячах поставленных электромобилей.

Deutsche Bank считает, что в 2022 году компания сможет поставить 1,47 млн электромобилей, а если влияние дефицита полупроводниковых компонентов ослабнет, это количество окажется больше. Loup Ventures прогнозирует способность Tesla поставить в следующем году от 1,2 до 1,3 млн электромобилей. Это позволит компании сохранить доминирующее положение на североамериканском рынке, поскольку Rivian вряд ли отгрузит более 42 тысяч электромобилей, а Lucid ограничится 22 тысячами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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