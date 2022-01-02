В Киеве пьяный водитель сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

В Киеве пьяный водитель сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе
Фото: portal.lviv.ua

В Киеве задержали пьяного водителя, который, вероятно, сбил ребенка на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

"Вчера около 21 часа автомобиль BMW на скорости совершил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Светлицкого", - говорится в сообщении.

Виновник с места происшествия скрылся, даже не остановившись. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

Благодаря камерам видеонаблюдения "Безопасный город", патрульные установили направление, в котором уехал водитель BMW, и остановили это транспортное средство.

Водитель во время общения с полицейскими обращался дерзко, у него заметили признаки алкогольного опьянения. “Это подтвердило и заключение врача-нарколога из медицинского учреждения, куда нарушителя доставили для проверки. Результат – один промилле алкоголя в крови”, – добавили патрульные.

Патрульные задержали предполагаемого виновника ДТП и передали следственно-оперативной группе для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Автомобиль эвакуировали на арестплощадку.

Напомним, в Днепре пьяный водитель спровоцировал ДТП с четырьмя автомобилями, в котором пострадал двухлетний ребенок.

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