В Киеве пьяный водитель сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе
Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.
В Киеве задержали пьяного водителя, который, вероятно, сбил ребенка на пешеходном переходе.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
"Вчера около 21 часа автомобиль BMW на скорости совершил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Светлицкого", - говорится в сообщении.
Виновник с места происшествия скрылся, даже не остановившись. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.
Благодаря камерам видеонаблюдения "Безопасный город", патрульные установили направление, в котором уехал водитель BMW, и остановили это транспортное средство.
Водитель во время общения с полицейскими обращался дерзко, у него заметили признаки алкогольного опьянения. “Это подтвердило и заключение врача-нарколога из медицинского учреждения, куда нарушителя доставили для проверки. Результат – один промилле алкоголя в крови”, – добавили патрульные.
Патрульные задержали предполагаемого виновника ДТП и передали следственно-оперативной группе для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.
Автомобиль эвакуировали на арестплощадку.
Напомним, в Днепре пьяный водитель спровоцировал ДТП с четырьмя автомобилями, в котором пострадал двухлетний ребенок.