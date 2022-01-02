Шпионы показали новый Kia Soul

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов обновленный кроссовер Kia Soul, который будет продаваться как модель 2023 года. Эту новинку сфотографировали во время тестов в Южной Корее.

Шпионы показали новый Kia Soul

Новый Soul тестируют в сплошном камуфляже, поэтому трудно судить о его дизайне. Тем не менее, понятно, что этот кроссовер сохранил свой квадратный дизайн кузова, но у него стали больше фары, немного поменялся дизайн бамперов, решетки радиатора и задних фонарей. Завершили стилистические изменения новые 5-спицевые легкосплавные колесные диски.

Soul должен получить обновленный пакет систем безопасности, новую информационно-развлекательную систему с большим дисплеем и обновленную панель приборов.

Шпионы показали новый Kia Soul

Произойдут ли какие-нибудь изменения в линейке двигателей – пока не известно. Ожидается, что покупателям предложат полностью электрическую версию, но не ясно, когда конкретно это произойдет. По слухам, будет также гибридная версия. Во всяком случае, у Hyundai Kona есть гибридная версия, а эти две модели построены на одной платформе.

В Украине Kia официально не продает кроссовер Kia Soul. Однако, его часто привозят из Европы, а потом растамаживают.

Шпионы показали новый Kia Soul

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи кроссовера Kia Sportage нового, пятого, поколения, который дебютировал несколько месяцев назад. В базовой комплектации "Комфорт" он стоит 643 511 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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