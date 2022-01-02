Первой водительское удостоверение с кодом “78“ получила девушка

С 29 декабря 2021 года в Украине выдают новые водительские удостоверения – с кодом "78", если практический экзамен сдавали на автомобиле с автоматической коробкой передач. Первой водительское удостоверение с кодом "78" получила девушка, свидетельствует фотография, размещенная в Facebook пресс-службой Главного сервисного центра МВД.

Первой водительское удостоверение с кодом “78“ получила девушка

В сообщении пресс-службы Главного сервисного центра МВД говорится, что первыми новые водительские удостоверения стали получать жители Хмельницкой области.

Код "78" ставят в графе 12 водительского удостоверения. Кроме того, в "правах" теперь есть еще несколько новых пометок. Их ставят, например, если есть ограничения по медицинским причинам (очки, слуховые аппараты, протезы конечностей), приспособление автомобиля (модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, модифицированные тормозные системы), управление только днем, без пассажиров, в пределах города/региона.

Код "78" обозначает, что водитель имеет право управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач. На машинах с механической коробкой передач ему ездить запрещено.

Полиция говорит, что все эти нововведения нужны для того, чтобы бланки украинского удостоверения водителя соответствовали международным стандартам.

Напомним, ранее стало известно, что в Кривом Роге водителя оштрафовали за то, что он предъявил "права" из мобильного приложения "Дії", а не в бумажном виде.


Максимов Віталій, Тудей

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