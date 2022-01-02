LG придумала технологию запуска двигателя авто без ключа с помощью мимики или жестов

LG придумала технологию запуска двигателя авто без ключа с помощью мимики или жестов

Компания LG Electronics разработала технологию биометрического распознавания, которая позволит запускать двигатель автомобиля без ключа, например, по определённому выражению лица или движению пальцев. Заявка на патент «метода и устройства биометрической аутентификации с помощью нескольких камер в автомобиле» была подана в Патентное ведомство США (USIPO) и Корейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPO) в 2019 году, но известно об этом стало только теперь.

Источник изображения: Gigitimes

Согласно имеющимся данным, технология LG предполагает использование двух камер, одна из которых предназначена для идентификации частей тела пользователя, а вторая — для регулировки угла обзора, что необходимо при считывании радужной оболочки глаза или других биометрических параметров. Технология позволяет не только запускать двигатель авто без ключа, но также осуществлять настройку выполнения некоторых действий на основе мимических или жестовых команд. Кроме того, система способна отслеживать уровень усталости водителя и его самочувствие на основе обработки данных мимики лица и положения глаз.

Разработчики считают, что данная технология может найти применение не только в автомобилестроении, но и в сферах, связанных с виртуальной и дополненной реальностью, а также сетями связи пятого поколения (5G). Поскольку системы доступа без ключа становятся всё более популярными в автомобильной промышленности, LG и её дочерние компании уделяют больше внимания разработке соответствующих технологий. В декабре 2021 года стало известно о нескольких других патентах LG в этой сфере, включая патенты на автомобильные складные дисплеи и технологию обмена данными между автомобилями.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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