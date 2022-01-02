В Днепре пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя авто, пострадал ребенок

Трое человек были госпитализированы.

В Днепре пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя автомобилями, в котором пострадал двухлетний ребенок.

Об этом сообщили в областной полиции.

Авария произошла 1 января в 15:30 по ул. Запорожское Шоссе в г. Днепре. Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf допустил столкновение с попутным автомобилем Volkswagen Tiguan, и с автомобилем Volkswagen Golf.

В результате ДТП автомобиль Volkswagen Golf перевернулся на крышу и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford Fusion.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и двое пассажиров Volkswagen Golf, среди которых мальчик 2020 года рождения. Они доставлены в больницу.

35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту полиция открыла уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в декабре в Черновцах патрульные полицейские остановили водителя Range Rover с 25-кратным превышением нормы алкоголя в крови. Во время проверки алкотестер показал результат 5 промилле, что считается почти смертельной дозой.

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