В Украине начались продажи нового Skoda Karoq

В Украине начались продажи обновленного кроссовера Skoda Karoq, который официально показали публике в ноябре текущего года. В базовой комплектации он стоит от 669 591 гривну.

Украинцы получат новый Skoda Karoq не раньше весны 2022 года. Дело в том, что его серийное производство начнется только в марте следующего года. Но прием заказов на него уже стартовал.

На украинском рынке новый Karoq предлагается в трех комплектациях – Active, Ambition и Style. Есть два варианта двигателя - 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 2,0 TDI CR мощностью 115 л.с. или 150 л.с.

В базовой комплектации Active новый Karoq с двигателем 1.4 TSI (150 л.с.) и с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач стоит от 669 591 гривну. Комплектация Ambition с таким же силовым агрегатом – 724 921 гривну, а комплектация Style - 757 271 гривну.

Обновленный Skoda Karoq получил новые светодиодные фары, новую решетку радиатора, бамперы в цвет кузова, более длинный задний спойлер в цвет кузова, новые легкосплавные колесные диски на 17, 18 и 19 дюймов. В целом этот чешский кроссовер стал аэродинамичней, чем раньше.

В салоне используются новые экологически чистые материалы, добавлены современные технологии.

Напомним, ранее Skoda представила свой новый бюджетный седан Skoda Slavia, который создан в индийском представительстве этой компании.