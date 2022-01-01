Вход в аэропорт "Борисполь" открыли для сопровождающих

При этом им следует соблюдать необходимые санитарные нормы.

Вход в Международный аэропорт “Борисполь” открыли для сопровождающих.

Об этом сообщила страница аэропорта в соцсети Facebook.

При этом им нужно соблюдать необходимые санитарные нормы, а именно – применение средств индивидуальной защиты (респиратора или маски).

На входе в терминал работники аэропорта меряют температуру тела.

Если ваша температура тела не превышает 37,2 градуса, то вход в аэропорт – свободный. Если – выше, то, к сожалению, вас в аэропорт не пропустят”, – говорится в сообщении.

При этом на входе не нужно предъявлять документ по поводу тестирования на коронавирус, вакцинации или выздоровления от ковида.