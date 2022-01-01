В Украине может появиться бюджетный кроссовер Chevrolet

В Украине в скором времени могут начаться продажи нового бюджетного кроссовера Chevrolet Tracker. Его серийное производство уже началось в Узбекистане.

Летом 2021 года компания Ravon Motors Ukraine возобновила продажи в Украине бюджетных моделей Chevrolet. Это Chevrolet Spark (от 296 900 гривен), Cobalt (от 318 200 гривен) и Nexia (от 314 600 гривен), которые выпускают в Узбекистане.

Ранее представители бренда в Украине говорили, что ждут появление на нашем рынке бюджетного кроссовера. Видимо, речь шла как раз про Chevrolet Tracker, который поставили на конвейер в Узбекистане. Сколько он будет стоить – пока не известно. Учитывая, что автомобили Chevrolet на украинском рынке относятся к бюджетным моделям, то таким же будет и новый паркетник.

Под капотом у Tracker находится 1,0-литровый турбодвигатель мощностью 125 л.с., который работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Позже покупателям предложат версию с более мощным мотором.

В других странах в линейку двигателей кроссовера Tracker входят силовые агрегаты объемом 1,2 и 1,3 литра, шестиступенчатая механическая коробка передач, а привод может быть не только передним, но и полным.

Напомним, ранее эксперты назвали пять кроссоверов, которые можно покупать даже с большим пробегом, так редко они ломаются.