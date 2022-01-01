ТОП-10 автомобилей, которые не разочаруют

Иногда автомобилисты после покупки машины испытывают по тем или иным причинам чувство разочарования. В США в новом отчете American Customer Satisfaction Index назвали бренды, от владения автомобилями которых чувствуют самое большое удовлетворение.

ТОП-10 автомобилей, которые не разочаруют

Среди автомобилей для массового рынка первое место в рейтинге American Customer Satisfaction Index заняли автомобили Honda – 82 балла из 100.

На втором месте в этой категории автомобили Subaru (81), а на третьем – автомобили Ram (80).

В десятку брендов массового рынка, от владения автомобилями которых американцы больше всего испытывают удовольствие, вошли также Hyundai (79), Mazda (79), Toyota (79), Dodge (78), Ford (78), GMC (78) и Nissan (78).

Среди автомобилей премиального сегмента первое место в рейтинге American Customer Satisfaction Index заняли модели BMW – 81 балл из 100.

ТОП-10 автомобилей, которые не разочаруют

Также в десятку лучших в этой категории вошли Lexus (81), Audi (80), Tesla (80), Mercedes-Benz (78), Cadillac (77), Volvo (77), Acura (76), Lincoln (76) и Infiniti (75).

С общим баллом 82 лидирует Honda (на 4 балла больше, чем в 2020 году) среди всех автопроизводителей, независимо от сегмента. По 81 баллу набрали Subaru, BMW и Lexus, что тоже является высоким результатом.

Внизу этого рейтинга оказались Mitsubishi, у которого 71 балл (-8% по сравнению с прошлым годом) и Chrysler – 70 баллов (-4%).

Напомним, ранее эксперты британского журнала What Car составили ТОП-10 самых надежных автомобилей.


Максимов Віталій, Тудей

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