Tesla отзывает около 200 тыс. электромобили Model 3 и Model S в Китае

Tesla отзывает около 200 тыс. электромобили Model 3 и Model S в Китае

Китайский рыночный регулятор в пятницу сообщил, что Tesla отзовёт 19 697 импортированных электромобилей Model S, 35 836 импортированных Model 3 и ещё 144 208 автомобилей Model 3 китайского производства.

Источник изображения: REUTERS/Jason Lee

Компания отзывает эти машины, произведённые в течение определённого периода времени (не уточняется, какого именно), из-за возможных рисков для безопасности, говорится в сообщении на веб-сайте Государственной администрации по регулированию рынка Китая. Пока не сообщается, о каких именно рисках идёт речь.

Tesla отзывает около 200 тыс. электромобили Model 3 и Model S в Китае

Источник изображения: REUTERS/Shannon Stapleton

Стоит отметить, что это не первый отзыв электромобилей Tesla в этом месяце. В начале декабря было объявлено об отзыве почти каждого четвёртого авто, собранного в Шанхае с февраля по октябрь этого года, из-за серьёзных проблем с рулевым управлением. А вчера стало известно о планах Tesla отозвать более 475 тысяч электромобилей, чтобы устранить дефекты в системах камер и багажника.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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