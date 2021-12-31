Около 10 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах

В прошлом году новогоднюю ночь провели в поездах более 5,4 тысяч пассажиров.

Около 10 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах
Фото: Пресслужба УЗ

Новый год в поездах встретят около 10 тысяч пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Как Новый год встретишь, так его и проведешь? Итак, около 10 тысяч пассажиров, которые новогоднюю ночь проведут в поездах УЗ, весь 2022 год будут путешествовать!", - говорится в сообщении.

В УЗ пожелали украинцам новогоднего настроения независимо от того, где именно они встретили Новый 2022 год.

"Спасибо вам за то, что выбираете для путешествий украинские поезда. Сделаем все, чтобы из года в год ваши путешествия вместе с "Укрзализныцэй" становились более комфортными, быстрыми и оставляли только приятные впечатления", - отмечается в сообщении.

Напомним, в прошлом году Новый год в поездах встречали более 5,4 тысяч пассажиров. Всего в праздничные сутки курсировали 60 пассажирских поездов.

2020 год в поездах встретили около 17 тысяч граждан.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину доставили большую партию новых автомобилейВ Украину доставили большую партию новых автомобилей
В Украине массово закрываются заправки для автомобилей с ГБОВ Украине массово закрываются заправки для автомобилей с ГБО
Украинская полиция потратит миллионы гривен на роSSийские автомобили
Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс"Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс"
В двух областях из-за погодных условий ограничено движение автотранспортаВ двух областях из-за погодных условий ограничено движение автотранспорта
Блок рекламы


Похожие новости
Дилеры Ford требуют с первых покупателей электрических пикапов F-150 Lightning переплаты в десятки тысяч долларовДилеры Ford требуют с первых покупателей электрических пикапов F-150 Lightning переплаты в десятки тысяч долларов
Названы цены на новый кроссовер украинского производстваНазваны цены на новый кроссовер украинского производства
Общественный транспорт Киева в Новый год будет курсировать на два часа дольшеОбщественный транспорт Киева в Новый год будет курсировать на два часа дольше
Dacia выпустит большой кроссовер всего за 22 тысячи евроDacia выпустит большой кроссовер всего за 22 тысячи евро
Skoda представила свой новый бюджетный седанSkoda представила свой новый бюджетный седан
Евробляхер отсудил у таможни 50 тысячЕвробляхер отсудил у таможни 50 тысяч
Toyota начала продавать электрокар за 15 тысяч долларовToyota начала продавать электрокар за 15 тысяч долларов
ЗАЗ может начать выпускать новый кроссовер Kia CarensЗАЗ может начать выпускать новый кроссовер Kia Carens
Kia скоро выпустит новый кроссовер - шпионские фотоKia скоро выпустит новый кроссовер - шпионские фото
В Украине на продажу выставили автомобиль за 400 тысяч долларовВ Украине на продажу выставили автомобиль за 400 тысяч долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости