Около 10 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах

В прошлом году новогоднюю ночь провели в поездах более 5,4 тысяч пассажиров.

Новый год в поездах встретят около 10 тысяч пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Как Новый год встретишь, так его и проведешь? Итак, около 10 тысяч пассажиров, которые новогоднюю ночь проведут в поездах УЗ, весь 2022 год будут путешествовать!", - говорится в сообщении.

В УЗ пожелали украинцам новогоднего настроения независимо от того, где именно они встретили Новый 2022 год.

"Спасибо вам за то, что выбираете для путешествий украинские поезда. Сделаем все, чтобы из года в год ваши путешествия вместе с "Укрзализныцэй" становились более комфортными, быстрыми и оставляли только приятные впечатления", - отмечается в сообщении.

Напомним, в прошлом году Новый год в поездах встречали более 5,4 тысяч пассажиров. Всего в праздничные сутки курсировали 60 пассажирских поездов.

2020 год в поездах встретили около 17 тысяч граждан.