Близ Глевахи под Киевом столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

В результате масштабного ДТП на Одесской трассе затруднено движение.

Масштабная автомобильная авария произошла утром 31 декабря на Одесской трассе в районе пгт Глеваха под Киевом .

Как сообщает dtp.kiev.ua, столкнулись четыре легковых автомобиля, два из них сильно повреждены, есть пострадавшие.

"На месте карета скорой помощи. И очевидцы спешат помочь пострадавшим. Для проезда свободна только левая полоса", – говорится в сообщении.