2021-12-31
Близ Глевахи под Киевом столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие
В результате масштабного ДТП на Одесской трассе затруднено движение.
Фото: portal.lviv.ua
Масштабная автомобильная авария произошла утром 31 декабря на Одесской трассе в районе пгт Глеваха под Киевом.
Как сообщает dtp.kiev.ua, столкнулись четыре легковых автомобиля, два из них сильно повреждены, есть пострадавшие.
"На месте карета скорой помощи. И очевидцы спешат помочь пострадавшим. Для проезда свободна только левая полоса", – говорится в сообщении.
Как сообщали накануне, в поселке Софиевская Борщаговка под Киевом электроопора упала на карету скорой помощи. Движение в обоих направлениях перекрыто.