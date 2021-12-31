Близ Глевахи под Киевом столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

В результате масштабного ДТП на Одесской трассе затруднено движение.

Близ Глевахи под Киевом столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие
Фото: portal.lviv.ua

Масштабная автомобильная авария произошла утром 31 декабря на Одесской трассе в районе пгт Глеваха под Киевом.

Как сообщает dtp.kiev.ua, столкнулись четыре легковых автомобиля, два из них сильно повреждены, есть пострадавшие.

"На месте карета скорой помощи. И очевидцы спешат помочь пострадавшим. Для проезда свободна только левая полоса", – говорится в сообщении.

Как сообщали накануне, в поселке Софиевская Борщаговка под Киевом электроопора упала на карету скорой помощи. Движение в обоих направлениях перекрыто.

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