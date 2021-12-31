Дилеры Ford требуют с первых покупателей электрических пикапов F-150 Lightning переплаты в десятки тысяч долларов

Дилеры Ford требуют с первых покупателей электрических пикапов F-150 Lightning переплаты в десятки тысяч долларов

Уходящий 2021 год запомнился дефицитом автомобилей, который превратил профильный сегмент в рынок продавца и взвинтил цены по всему миру. Не смогли избежать этой участи и электромобили – пока менее многочисленные, но востребованные транспортные средства. С покупателей Ford F-150 Lightning дилеры готовы дополнительно брать до $30 000 за право получить электрические пикапы в первую очередь.

Источник изображения: Ford Motor

О примерах подобного проявления предприимчивости сообщает ресурс Electrek со ссылкой на сообщество клиентов Ford Motor в Reddit. Эта компания собрала около 200 тысяч предварительных заказов на электрические пикапы F-150 Lightning, поставки которых намеревается начать в наступающем году. При этом ранее сообщалось, что в 2022 году компания сможет выпустить не более 15 000 машин этой модели, в 2023 году нарастит объёмы выпуска до 55 тысяч, а 2024 год завершит выпуском 80 тысяч экземпляров. По сути, многие клиенты Ford просто рискуют остаться в очереди на получение пикапов до 2025 года.

Поскольку поставки пикапов F-150 Lightning будут осуществляться через дилерскую сеть, многие из них на территории США уже получили квоты, определяющие размер первой партии электромобилей. Участники сообщества клиентов Ford в США на страницах Reddit отмечают, что многие дилеры требуют с первых покупателей F-150 Lightning доплаты в сумме $10 000, а особо смелые продавцы не стесняются просить доплаты в сумме $30 000, которая лишь позволяет опередить других стоящих в очереди и ничем материальным вроде дополнительных опций не подкрепляется. В частности, такую наценку делает один из дилеров Ford в штате Вирджиния. Первая партия для конкретного продавца будет ограничена 25 машинами, а желающим получить пикапы из последующих партий достаточно будет доплатить $10 000. При этом $5000 предлагается внести в качестве залога, который в случае отказа от намерений купить электромобиль дилер клиенту возвращать не будет.

Существование сети дилеров, по всей видимости, освобождает автопроизводителя от необходимости самостоятельно заниматься реализацией и обслуживанием продаваемых транспортных средств, но для клиентов оно оборачивается существенным разнобоем в ценообразовании. Tesla в этом смысле стала одним из первопроходцев, занявшись реализацией своих электромобилей напрямую. Она тоже повышала цены на свои электромобили в течение года, ссылаясь на дефицит компонентов и удорожание материалов, но делала это равномерно с точки зрения распределения финансовой нагрузки между клиентами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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