МВД предлагает постоянно ездить с ближним светом и штрафовать за летние шины в холодное время года

Решение должен принять Кабинет министров.

МВД предлагает постоянно ездить с ближним светом и штрафовать за летние шины в холодное время года
Фото: Макс Требухов

Министерство внутренних дел разработало проект постановления об изменениях к Правилам дорожного движения.

На сайте МВД сообщается, что они находятся на общественном обсуждении.

Эти изменения предполагают, что водители будут обязаны всегда включать дневные ходовые огни (или ближний свет), а не только с 1 октября по 1 мая вне населенных пунктов, как сейчас.

МВД заявило, что практика постоянного применения дневных ходовых огней (ближнего света фар) положительно зарекомендовала себя в ряде европейских стран. По результатам исследования Европейского исследовательского института безопасности дорожного движения SWOV, благодаря этому количество дорожно-транспортных происшествий в светлое время суток (с привлечением двух и более участников дорожного движения) сократилось на 10-15%. Схожие результаты зафиксировали в Канаде и США.

Кроме того, в правилах планируют прописать понятие "шина зимняя", "шина летняя", "шина всесезонная" и запретить использование летних шин в период с 1 октября по 31 марта.

"Использование летних шин при низких температурах приводит к существенному ухудшению их сцепления с дорожным покрытием, что может привести к увеличению тормозного пути и потере водителем управления ТС", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В случае внесения изменений в ПДД полиция сможет штрафовать водителей, которые ездят на летних шинах в холодное время года, по ч.1 ст.121 КУоАП – нарушение водителем правил управления транспортным средством.

Напомним, что министр внутренних дел Денис Монастырский в начале декабря после аварии маршрутки возле Чернигова анонсировал изменения в законодательство для повышения безопасности на дорогах. Тогда 13 человек погибли после того, как в микроавтобус врезался грузовик на "лысых" шинах.

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