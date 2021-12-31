В Украине подорожает проезд в такси: сколько будет стоить поездка в новогоднюю ночь

Услуги такси традиционно подорожают в новогоднюю ночь. Таксисты связывают это с большим спросом на поездки. Предварительно известно, что цены вырастут на 25-50%.

В Украине подорожает проезд в такси: сколько будет стоить поездка в новогоднюю ночь

В Европе услуги такси в новогодние праздники также традиционно дорожают на 50%. Таксисты могут выехать с ценами выше на 25%, а если клиентов будет мало, то цена вырастет еще на 25%.

Несмотря на то, общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать дольше обычного (метро на 3 часа дольше), украинцы традиционно будут возвращаться домой после гуляний на такси. По прогнозам, поездка на такси в ночь с 31 декабря на 1 января в Киеве будет стоить не менее 300 гривен. Чтобы попасть с левого берега Днепра на правый, придется заплатить не менее 600 гривен. Поездка от центрального ж/д вокзала Киева до аэропорта "Борисполь" в новогоднюю ночь обойдется примерно в 1500 гривень. На новогодние скидки пассажирам рассчитывать не стоит.

В Украине подорожает проезд в такси: сколько будет стоить поездка в новогоднюю ночь

Если "сброситься" компанией, то получится не так и дорого. Но если вы планируете ехать в гости одни, тогда за дорогу туда и обратно на такси придется отдать немалую сумму.

Праздничные дни являются самыми тяжелыми для таксистов, в том числе из-за сложной ситуации на дорогах и часто невменяемых пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Украине после Нового года вырастут цены на проезд в общественном транспорте.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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