Полиция передала в суд резонансное дело против 16-летнего водителя Infiniti из Харькова

Вероятному виновнику аварии, в которой погиб другой водитель, грозит до 7 лет тюрьмы.

Харьковская полиция передала в суд уголовное дело против 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении резонансного ДТП на проспекте Гагарина.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Парня будут судить за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, и заведомо ложное сообщение о совершении преступления (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 УК Украины). Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове 16-летний Харьковский на Infiniti пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet.

В результате ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – попали в больницу с травмами разной степени тяжести, а водитель Infiniti почти не пострадал.

Фото: khar.gp.gov.ua

Фото: khar.gp.gov.ua

В тот же день из медицинского учреждения, куда его увезли после аварии, водитель Infiniti позвонил на номер 102 и сообщил о похищении Infiniti, чтобы отвести от себя подозрение.

В ходе досудебного следствия полиция установила, что на момент аварии автомобиль Infiniti был исправен и не имел проблем ни с тормозами, ни с рулем.

Полиция также продолжает следствие по поводу родителей парня. Им может угрожать уголовная ответственность за допуск несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 УК Украины). Кроме того, в отдельном уголовном производстве расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч.1, ч. 3 ст. 289 УК).