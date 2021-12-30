В Украине массово закрываются заправки для автомобилей с ГБО

Крупнейшая в Украине сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций "Укравтогаз" приостановила работу 32 своих станций, сообщает enkorr. В январе 2022 года могут приостановить работу еще 34 заправки.

В Украине массово закрываются заправки для автомобилей с ГБО

По словам директора сети "Укравтогаз" Александра Ватажишина, приостановлена работа тех станций, где не было продаж.

Ватажишин отметил, что с мая 2021 года в Украине начал дорожать природный газ, а с сентября цены максимальные. В результате у сети "Укравтогаз" на 90% снизились продажи.

"Мы покупаем газ на украинском рынке через Украинскую энергетическую биржу, компримируем его, очищаем, сжимаем и продаем потребителям. Но на сегодняшний день потребителя нет, потому что по 45 гривен мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином", - сказал Ватажишин.

Глава сети "Укравтогаз" считает, что цена автогаза должна быть привлекательной для водителей, иначе будут закрываться другие станции. Он подчеркнул, что автогаз должен стоить на 50% меньше, чем бензин.

Между тем, по данным enkorr, в Украине из-за снижения продаж закрываются заправки для автомобилей с ГБО и других операторов рынка.

Напомним, в Украине в мае 2021 года ввели государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Автогаза оно не коснулось.


Максимов Віталій, Тудей

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