”Укрзализныця” электрифицировала участок “Им. Тараса Шевченко” – “Смела”

Осталось чуть меньше 30 километров до Черкасс.

”Укрзализныця” электрифицировала участок “Им. Тараса Шевченко” – “Смела”
Фото: facebook.com/alexander.kava

"Укрзализныця" завершила электрификацию железнодорожного перегона от станции "Им. Тараса Шевченко" до станции "Смела", и в среду, 29 декабря, первый электровоз совершил пробную поездку по этому участку для определения состояния готовности контактной сети.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Работы выполнялись в рамках электрификации 34-километрового участка в город Черкассы. Они начались 6 августа 2021 года.

По состоянию на конец декабря железная дорога установила 120 опор и смонтировала около 7 км контактной сети к станции "Смела". Кроме того, установлено еще 650 опор в направлении Черкасс.

Обе станции - и "Им.Тараса Шевченко", и "Смела" - расположены в городе Смела. Но если первый находится на электрифицированном участке и является важным железнодорожным пунктом, то на втором пока даже не работает вокзал.

Электрификация железной дороги в Черкассы позволит запустить скоростные электропоезда из Киева, которые будут преодолевать расстояние от столицы до областного центра за 2 часа 30 мин. Также от Черкасс хотят запустить ежедневные поезда в соседний Кропивницкий.

Позже планируется продлить электрифицированный участок в Гребенку.

Напомним, что 29 декабря "Укрзализныця" запустила электрички из Киева в Васильков. Для этого компания электрифицировала 11 км путей.

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