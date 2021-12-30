Депутаты хотят ввести дополнительные 4-5% налога на автомобильное топливо

В Украине могут ввести дополнительные 4-5% налога на бензин, дизельное топливо и автогаз из РоSSии. С такой инициативой выступил Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады, сообщила "Экономическая правда".

Кроме того, единую специальную пошлину в размере 4-5% предлагается ввести на все другие энергоресурсы, которые поставляют в Украину из РоSSии.

Инициаторы этого налога считают, что полученные деньги можно расходовать с пользой для Украины. Например, на улучшение обороноспособности и усиление энергетической безопасности.

Напомним, в июле 2019 года Кабмин ввел специальную пошлину в 4% на дизельное топливо, поставляемое из РФ трубопроводным транспортом, а также пошлину в размере 3% на роSSийский сжиженный газ. Действие спецпошлин утратит силу 1 января 2022 года. Судя по всему, спецпошлины продлят.

В Украине в мае 2021 года ввели государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Оно будет действовать до тех пор, пока в Украине не отменят карантин, введенный для борьбы с пандемией коронавируса. Так правительство пытается помешать росту цен на АЗС.

Ранее стало известно, что эксперты Института потребительских экспертиз проверили зимнее дизельное топливо на украинских АЗС и выявили рекордные отклонения по качеству.