Мининфраструктуры анонсировало масштабное обновление парка грузовых вагонов уже с 2022 года

Старые грузовые вагоны будут поэтапно выводить из эксплуатации в течение 2022-2031 годов

Мининфраструктуры анонсировало масштабное обновление парка грузовых вагонов уже с 2022 года

В 2022 году начнется масштабная программа обновления парка грузовых вагонов в Укрзализныце. Соответствующий приказ зарегистрирован в Минюсте, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«Цель программы – обновление грузового парка благодаря строительству 51,3 тыс. новых вагонов. Речь идет о 36,7 тыс. полувагонов и 14,6 тыс. зерновозов. Именно эти виды подвижного состава составляют около 65% в общем грузовом парке», – уточнили в министерстве.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, изношенные вагоны уже давно представляют собой большую проблему для железной дороги. Их приходится постоянно ремонтировать, что снижает эффективность и безопасность перевозок и напрямую влияет на расходы.

Согласно плану, разработанному в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка», ежегодно будет производиться от 2 до 10 тыс. грузовых вагонов.

«Нам важно, чтобы составной частью программы стал не только государственный, но и частный капитал. Именно для этого совместно с Минэкономики мы нарабатываем механизм запуска программы государственного лизинга для стимулирования в Украине вагоностроения», – добавил Кубраков.

Старые грузовые вагоны будут поэтапно выводить из строя в течение 2022-2031 годов, уменьшив их предельные сроки эксплуатации.

«Например, для полувагонов срок эксплуатации будет уменьшаться с 44 лет в 2022 году до 22 лет в 2031 году, для зерновозов с 45 лет в 2022 году до 30 лет в 2031 году. Такое решение будет способствовать развитию промышленности, увеличению количества рабочих мест, стимулированию смежных отраслей (металлургии) и дополнительным бюджетным поступлениям», - подчеркнули в министерстве.

Напомним, в ноябре этого года президент Владимир Зеленский объявил о начале «Большой стройки» на железной дороге. В частности, планируется закупить грузовые и пассажирские вагоны, электрифицировать участки и открывать новые маршруты.

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