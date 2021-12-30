Mazda: большинству покупателей достаточно электромобиля с запасом хода всего 161 км

Неразвитость зарядной инфраструктуры и ограниченный запас хода для многих потенциальных покупателей электромобилей сейчас являются не менее значимыми недостатками этого вида транспорта, чем их высокая цена. В компании Mazda считают, что при наличии в хозяйстве более дальнобойного транспорта покупка электромобиля с запасом хода даже всего 161 км не выглядит иррациональной.

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Электромобиль Mazda MX-30 вышел на рынок в прошлом году, став первенцем марки с такой силовой установкой. Характеристики этой машины, тем не менее, не впечатляли на фоне современных достижений конкурентов — по европейскому циклу WLTP она способна проезжать на одном заряде не более 210 км. Ёмкость тяговой батареи не превышает 35,5 кВт?ч, а мощность электродвигателя достигает 105 кВт или 142 л.с.

По информации Auto News Canada, местное представительство Mazda готово отстаивать право электромобиля с такими характеристиками на жизнь. Менее ёмкая батарея оказывает меньше вредного производства на окружающую среду в процессе производства и утилизации, а указанного для местного рынка запаса хода в 161 км хватает более чем 80 % потенциальных покупателей. Правда, в этом смысле представители Mazda делают важную оговорку — в большинстве случаев MX-30 не был бы единственной машиной в семье, и для поездок на дальние расстояния использовался бы другой автомобиль. Напомним, что представители Toyota до недавних пор придерживались аналогичного мнения, хотя недавно компания и представила широкий ассортимент батарейных электромобилей, с помощью которых собирается покорять развитые рынки в ближайшие годы.

Кстати, в конце следующего года Mazda намеревается выпустить новую версию MX-30 в форме подзаряжаемого гибрида с ДВС. Получается, что все аргументы о достаточности запаса хода первоначальной версии электромобиля всерьёз не воспринимает даже руководство японского автопроизводителя. В следующем году канадское представительство марки намеревается реализовать не более 700 электромобилей MX-30.



