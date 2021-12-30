В Мариуполе “выпускники“ автошколы ни дня не учились вождению

В Мариуполе правоохранители разоблачили владельца автошколы, ученики которой ни разу не посещали занятия, но получали документы об окончании курса. "Ученики" в дальнейшем сдавали экзамены и получали водительские удостоверения, сообщил Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

По версии досудебного следствия, руководитель автошколы за деньги вносил ложную информацию в реестр МВД Украины о том, что его клиенты якобы прошли полный курс теоретической и практической подготовки. Это означало, что "ученики" в дальнейшем могли сдавать экзамены в сервисных центрах МВД .

На самом деле такие "ученики" ни одного раза не были на занятиях в автошколе.

Так, один из клиентов этой автошколы, сотрудник пограничной службы, ни разу не был на занятиях, но получил документы об окончании курса. В дальнейшем он сдал экзамены, получил водительское удостоверение, а через несколько дней после этого совершил ДТП.

Следователи полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) УК Украины. Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении.

Ранее стало известно, что в Харькове задержали старшего инспектора Укртрансбезопасности, который продавал за 10 тысяч гривен всем желающим водительские удостоверения без посещения автошколы и сдачи экзаменов.