"Укрзализныця" анонсировала запуск двухэтажного электропоезда Skoda из Киева во Львов

Первый рейс запланирован на 30 декабря.

"Укрзализныця" анонсировала запуск двухэтажного электропоезда Skoda из Киева во Львов
Фото: minfin.com.ua

30 декабря 2021 года АО "Укрзалізниця" отправит в первый рейс двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту №747 КиевЛьвов.

Поезд будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45. По пути следования поезд будет останавливаться на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь и других, сообщает пресс-служба компании.

В УЗ рассказали, что ремонт 6-вагонного электропоезда чешского производства Skoda постройки 2012 года производился на ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод". Поезд прибыл на предприятие в феврале 2021 года и за 11 месяцев был полностью обновлен.

"Поезд оборудован розетками с USB-разъемами для каждого пассажира, пеленальными столиками в главных вагонах, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения, вакуумными туалетами", – рассказали в компании.

"Укрзализныця" приобрела два электропоезда Skoda EJ675 City Elephant в 2012 году перед проведением чемпионата по футболу Евро-2012. Эти поезда являются двухсистемными (могут двигаться по электрифицированным участкам на постоянном и переменном токе). Электропоезд состоит из шести двухэтажных вагонов и имеет 607 мест, из них 46 – первого класса, 590 – второго. Электропоезд рассчитан на эксплуатацию со скоростью до 160 км/ч.

Электропоезда Skoda ранее курсировали по маршрутам Харьков-Симферополь и Донецк-Симферополь. После аннексии Крыма они были переведены на другие маршруты. Один пустили между Киевом и Харьковом, другой – между Киевом и Тернополем.

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