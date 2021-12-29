Общественный транспорт Киева в Новый год будет курсировать на два часа дольше

Общественный транспорт Киева в ночь с 31 декабря на 1 января будет курсировать до двух часов дольше, а фуникулер будет работать круглосуточно.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Мэрия предупредила, что центральные станции метрополитена могут закрываться на вход в случае большого пассажиропотока. Это касается станций "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

Ограничения на вход возможны 31 декабря, 1 января и 7 января.

Напомним, что главная елка Киева и Украины находится на Софийской площади возле "Золотых ворот" и "Майдана Незалежности". Там до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок.