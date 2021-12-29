Стало известно, сколько стоит место в очереди за новым авто в Украине

Дефицит микрочипов и электронных компонентов привел к нехватке новых автомобилей в салонах. В результате конечная стоимость машин резко увеличилась, а время ожидания нужной комплектации растянулось на несколько месяцев. Находчивые украинцы перепродают свои места в очередях за ходовыми моделями…

Про новый вид спекуляции рассказал глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

По его словам, спекулянты делают предоплату дилеру на одну фамилию, например, на Прядко. Когда автомобиль приходит, они ищут покупателя и предлагают ему заплатить дополнительно от ее стоимости 2 000 евро, чтобы получить его без очереди.

После этого предприимчивые граждане просят у дилера выписать договор купли-продажи, но уже не на Прядко, а на фамилию настоящего покупателя.

Конечно, дилеры знают про такой способ спекуляции, но ничего не могут сделать. Дело в том, что спекулянт, например, может заявить, что первоначально оформлял покупку на другую фамилию, так как хотел подарить автомобиль.

Напомним, в Украине в 2021 году образовался дефицит некоторых новых автомобилей, так как многие автопроизводители вынуждены снижать производство из-за глобального дефицита микрочипов и электронных компонентов. Ожидается, что в 2023 году с дефицитом микрочипов будет покончено.

Ранее эксперты Института исследований авторынка рассказали, что будет с б/у автомобилями в Украине в 2022 году.