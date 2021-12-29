Hyundai и Kia проверяют на склонность к возгоранию двигателей

Национальное агентство дорожной безопасности США начало техническую проверку двигателей автомобилей Hyundai и Kia на предмет конструктивных дефектов, способных вызвать самовозгорание. Потенциально опасными для водителей и пассажиров могут быть около 3 миллионов автомобилей этих автопроизводителей.

В США имеется информация про 161 страховой случай с автомобилями Hyundai и Kia, когда расследование назвало причиной возгорания неисправность двигателя.

Если расследование покажет наличие конструктивного дефекта, компаниям Hyundai и Kia придется отозвать для ремонта 3 млн автомобилей, выпущенных с 2011 по 2016 год.

Южнокорейские производители автомобилей занимаются проблемой возгораний с 2015 года. В сентябре 2015 года они объявили первый отзыв своих машин из-за возможного возгорания двигателей. С тех пор они провели из-за этого еще восемь сервисных кампаний. Проверялись автомобили с двигателями Theta II GDO, Theta II MPI, Theta II MPI hybrid, Nu GDI, и Gamma GDI.

В ноябре 2020 года за невыполнение предписания об отзыве 1,6 миллиона автомобилей по аналогичному расследованию, Hyundai и Kia были оштрафованы на 137 миллионов долларов.

Напомним, ранее стало известно, что Hyundai разработает новый бюджетный электрический кроссовер.