С 29 декабря в Украине начали выдавать новые водительские удостоверения

С 29 декабря 2021 года в Украине начали выдавать новые водительские удостоверения. Теперь в графе 12 документа ставится код "78", если практический экзамен будущий водитель сдавал на автомобиле с автоматической коробкой передач.

С 29 декабря в Украине начали выдавать новые водительские удостоверения

Если в водительском удостоверении есть такая отметка, то водитель должен управлять машиной только с автоматической коробкой передач. На других транспортных средствах с механической коробкой передач ему ездить запрещено.

Водителям, которые получали водительское удостоверение до 29 декабря 2021 года пометка в виде кода "78" в них не нужна. На них ограничение не распространяется.

Кроме того, в "правах" теперь делают также пометки (код), обозначающие: ограничения по медицинским причинам (очки, слуховые аппараты, протезы конечностей), приспособление автомобиля (модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, модифицированные тормозные системы), управление только в дневные часы, без пассажиров, в пределах города/региона.

В МВД подчеркнули, что все эти нововведения нужны для того, чтобы бланки украинского удостоверения водителя соответствовали международным стандартам.

Напомним, ранее стало известно, что в Кривом Роге водителя оштрафовали за то, что он предъявил "права" из мобильного приложения "Дії", а не в бумажном виде.


Максимов Віталій, Тудей

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