"Укрзализныця" запустила электричку из Киева в Васильков

Раньше поезда ездили только в соседнюю Калиновку.

?"Укрзализныця" запустила электричку из Киева в Васильков
Фото: facebook.com/alexander.kava

"Укрзализныця" с 29 декабря начала выполнять пригородный рейс из Киева в Васильков, 40-тысячный город, расположенный в 20 километрах юго-западнее столицы.

Об этом сообщается на сайте компании.

Ранее поезда ездили только в соседний поселок Калиновка (ст. "Васильков-1"), что в 10 км от Василькова, потому что железнодорожная ветка до самого города не была электрифицирована.

"11 километров – именно столько железнодорожных путей нужно было электрифицировать и отремонтировать для того, чтобы соединить столицу с одним из ключевых городов в многомиллионной киевской агломерации", – заявил по этому поводу министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В рамках реконструкции участка до станции "Васильков-2", расположенной почти в самом центре города, были установлены 258 опор и электрифицированы 11 км путей, модернизированы четыре железнодорожных переезда, капитально отремонтированы более 10 км путей, уложено почти 9 км плит бесстыкового пути и расчищена полоса отведения от деревьев и другой растительности. Также на участке внедрена современная микропроцессорная система стрелок и сигналов.

Кроме того, в рамках реализации проекта была построена новая пассажирская платформа в городе Васильков. Она имеет систему звукового оповещения пассажиров, установлена система видеонаблюдения и информационные табло.

"Укрализныця" ожидает, что пассажиропоток будет достигать отметки 5-7 тысяч пассажиров в сутки.

Между Киевом и Васильковом-2 будет ежедневно курсировать 18 рейсов пригородных электропоездов. Утренние электропоезда №6042 и №6046 Васильков-2 – Киев будут доезжать в столицу за 37 минут. В другое время дорога будет занимать около одного часа.

№ поезда отправление прибытие остановки
Васильков-2 — Киев-Пассажирский
1. 6040 06:36 07:32 Черкес (06:43), Васильков-1 (06:51), Глеваха (06:58), Боярка (07:05), Тарасовка (07:09), Вишневе (07:15), Киев-Волынский (07:21), Караваевы Дачи (07:26)
2. 6042 07:32 08:09 Без остановок (кроме 6, 7 дней)
3. 6044 08:47 09:43 Черкес (08:54), Васильков-1 (09:02), Глеваха (09:08), Боярка (09:16), Тарасовка (09:20), Вишневе (09:26), Киев-Волынский (09:32), Караваевы Дачи (09:37)
4. 6046 09:48 10:25 Без остановок (кроме 6, 7 дней)
5. 6048 11:00 11:57 Черкес (11:07) Васильков-1 (11:15) Глеваха (11:21) Боярка (11:29) Тарасовка (11:32 Вишневе (11:39) Киев-Волынский (11:45) Караваевы Дачи (11:50)
6. 6050 13:18 14:16 Черкес (13.25) Васильков-1 (13:33) Глеваха (13.39) Боярка (13:47) Тарасовка (13:50) Вишневе (13:57) Киев-Волынский (14:04) Караваевы Дачи (14:09)
7. 6052 15:55 16:56 Черкес (16:02) Васильков-1 (16:10) Глеваха (16:17) Боярка (16:26) Тарасовка (16:30) Вишневе (16:37) Киев-Волынский (16:44) Караваевы Дачи (16:49)
8. 6054 17:14 18:00 Без остановок (кроме 6, 7 дней)
9. 6056 18:22 19:22 Черкес (18:29), Васильков-1 (18:37), Глеваха (18:44), Боярка (18:53), Тарасовка (18:56), Вишневе (19:03), Киев-Волынский (19:10), Караваевы Дачи (19:15)
Киев-Пассажирский — Васильков-2
1. 6039 07:42 08:37 Караваевы Дачи (07:47), Киев-Волынский (07:52), Вишневе (07:58), Тарасовка (08:03), Боярка (08:07), Глеваха (08:14), Васильков-1 (08:21), Черкес (08:29)
2. 6041 08:40 09:30 Без остановок (кроме 6, 7 дней)
3. 6043 09:53 10:50 Караваевы Дачи (09:59), Киев-Волынский (10:04), Вишневе (10:10), Тарасовка (10:16), Боярка (10:20), Глеваха (10:27), Васильков-1 (10:34), Черкес (10:42)
4. 6045 12:10 !3:07 Караваевы Дачи (12:16)Киев-Волынский (12:21) Вишневе (12:27) Тарасовка (12:33) Боярка (12:37) Глеваха (12:44) Васильков-1 (12:51)Черкес (12:59)
5. 6047 14:34 15:31 Караваевы Дачи (14:40) Киев-Волынский (14:45) Вишневе (14:51) Тарасовка (14:57) Боярка (15:01) Глеваха (15:08) Васильков-1 (15:15)Черкес (15:23)
6. 6049 16:21 17:00 Без остановок (кроме 6, 7 дней)
7. 6051 17:07 18:03 Караваевы Дачи (17:12) Киев-Волынский (17:17) Вишневе (17:23) Тарасовка (17:29) Боярка (17:33) Глеваха (17:41) Васильков-1 (17:47) Черкес (17:55)
8. 6053 18:21 19:00 Без остановок (кроме 6, 7 дней)
9. 6055 19:32 20:29 Караваевы Дачи (19:38), Киев-Волынский (19:43), Вишневе (19:49), Тарасовка (19:55), Боярка (19:59), Глеваха (20:06), Васильков-1 (20:13), Черкес (20:21)


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