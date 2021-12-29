"Укрзализныця" запустила электричку из Киева в Васильков
Раньше поезда ездили только в соседнюю Калиновку.
"Укрзализныця" с 29 декабря начала выполнять пригородный рейс из Киева в Васильков, 40-тысячный город, расположенный в 20 километрах юго-западнее столицы.
Об этом сообщается на сайте компании.
Ранее поезда ездили только в соседний поселок Калиновка (ст. "Васильков-1"), что в 10 км от Василькова, потому что железнодорожная ветка до самого города не была электрифицирована.
"11 километров – именно столько железнодорожных путей нужно было электрифицировать и отремонтировать для того, чтобы соединить столицу с одним из ключевых городов в многомиллионной киевской агломерации", – заявил по этому поводу министр инфраструктуры Александр Кубраков.
В рамках реконструкции участка до станции "Васильков-2", расположенной почти в самом центре города, были установлены 258 опор и электрифицированы 11 км путей, модернизированы четыре железнодорожных переезда, капитально отремонтированы более 10 км путей, уложено почти 9 км плит бесстыкового пути и расчищена полоса отведения от деревьев и другой растительности. Также на участке внедрена современная микропроцессорная система стрелок и сигналов.
Кроме того, в рамках реализации проекта была построена новая пассажирская платформа в городе Васильков. Она имеет систему звукового оповещения пассажиров, установлена система видеонаблюдения и информационные табло.
"Укрализныця" ожидает, что пассажиропоток будет достигать отметки 5-7 тысяч пассажиров в сутки.
Между Киевом и Васильковом-2 будет ежедневно курсировать 18 рейсов пригородных электропоездов. Утренние электропоезда №6042 и №6046 Васильков-2 – Киев будут доезжать в столицу за 37 минут. В другое время дорога будет занимать около одного часа.
|№
|№ поезда
|отправление
|прибытие
|остановки
|Васильков-2 — Киев-Пассажирский
|1.
|6040
|06:36
|07:32
|Черкес (06:43), Васильков-1 (06:51), Глеваха (06:58), Боярка (07:05), Тарасовка (07:09), Вишневе (07:15), Киев-Волынский (07:21), Караваевы Дачи (07:26)
|2.
|6042
|07:32
|08:09
|Без остановок (кроме 6, 7 дней)
|3.
|6044
|08:47
|09:43
|Черкес (08:54), Васильков-1 (09:02), Глеваха (09:08), Боярка (09:16), Тарасовка (09:20), Вишневе (09:26), Киев-Волынский (09:32), Караваевы Дачи (09:37)
|4.
|6046
|09:48
|10:25
|Без остановок (кроме 6, 7 дней)
|5.
|6048
|11:00
|11:57
|Черкес (11:07) Васильков-1 (11:15) Глеваха (11:21) Боярка (11:29) Тарасовка (11:32 Вишневе (11:39) Киев-Волынский (11:45) Караваевы Дачи (11:50)
|6.
|6050
|13:18
|14:16
|Черкес (13.25) Васильков-1 (13:33) Глеваха (13.39) Боярка (13:47) Тарасовка (13:50) Вишневе (13:57) Киев-Волынский (14:04) Караваевы Дачи (14:09)
|7.
|6052
|15:55
|16:56
|Черкес (16:02) Васильков-1 (16:10) Глеваха (16:17) Боярка (16:26) Тарасовка (16:30) Вишневе (16:37) Киев-Волынский (16:44) Караваевы Дачи (16:49)
|8.
|6054
|17:14
|18:00
|Без остановок (кроме 6, 7 дней)
|9.
|6056
|18:22
|19:22
|Черкес (18:29), Васильков-1 (18:37), Глеваха (18:44), Боярка (18:53), Тарасовка (18:56), Вишневе (19:03), Киев-Волынский (19:10), Караваевы Дачи (19:15)
|Киев-Пассажирский — Васильков-2
|1.
|6039
|07:42
|08:37
|Караваевы Дачи (07:47), Киев-Волынский (07:52), Вишневе (07:58), Тарасовка (08:03), Боярка (08:07), Глеваха (08:14), Васильков-1 (08:21), Черкес (08:29)
|2.
|6041
|08:40
|09:30
|Без остановок (кроме 6, 7 дней)
|3.
|6043
|09:53
|10:50
|Караваевы Дачи (09:59), Киев-Волынский (10:04), Вишневе (10:10), Тарасовка (10:16), Боярка (10:20), Глеваха (10:27), Васильков-1 (10:34), Черкес (10:42)
|4.
|6045
|12:10
|!3:07
|Караваевы Дачи (12:16)Киев-Волынский (12:21) Вишневе (12:27) Тарасовка (12:33) Боярка (12:37) Глеваха (12:44) Васильков-1 (12:51)Черкес (12:59)
|5.
|6047
|14:34
|15:31
|Караваевы Дачи (14:40) Киев-Волынский (14:45) Вишневе (14:51) Тарасовка (14:57) Боярка (15:01) Глеваха (15:08) Васильков-1 (15:15)Черкес (15:23)
|6.
|6049
|16:21
|17:00
|Без остановок (кроме 6, 7 дней)
|7.
|6051
|17:07
|18:03
|Караваевы Дачи (17:12) Киев-Волынский (17:17) Вишневе (17:23) Тарасовка (17:29) Боярка (17:33) Глеваха (17:41) Васильков-1 (17:47) Черкес (17:55)
|8.
|6053
|18:21
|19:00
|Без остановок (кроме 6, 7 дней)
|9.
|6055
|19:32
|20:29
|Караваевы Дачи (19:38), Киев-Волынский (19:43), Вишневе (19:49), Тарасовка (19:55), Боярка (19:59), Глеваха (20:06), Васильков-1 (20:13), Черкес (20:21)