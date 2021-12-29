?"Укрзализныця" запустила электричку из Киева в Васильков

Раньше поезда ездили только в соседнюю Калиновку.

"Укрзализныця" с 29 декабря начала выполнять пригородный рейс из Киева в Васильков, 40-тысячный город, расположенный в 20 километрах юго-западнее столицы.

Об этом сообщается на сайте компании.

Ранее поезда ездили только в соседний поселок Калиновка (ст. "Васильков-1"), что в 10 км от Василькова, потому что железнодорожная ветка до самого города не была электрифицирована.

"11 километров – именно столько железнодорожных путей нужно было электрифицировать и отремонтировать для того, чтобы соединить столицу с одним из ключевых городов в многомиллионной киевской агломерации", – заявил по этому поводу министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В рамках реконструкции участка до станции "Васильков-2", расположенной почти в самом центре города, были установлены 258 опор и электрифицированы 11 км путей, модернизированы четыре железнодорожных переезда, капитально отремонтированы более 10 км путей, уложено почти 9 км плит бесстыкового пути и расчищена полоса отведения от деревьев и другой растительности. Также на участке внедрена современная микропроцессорная система стрелок и сигналов.

Кроме того, в рамках реализации проекта была построена новая пассажирская платформа в городе Васильков. Она имеет систему звукового оповещения пассажиров, установлена система видеонаблюдения и информационные табло.

"Укрализныця" ожидает, что пассажиропоток будет достигать отметки 5-7 тысяч пассажиров в сутки.

Между Киевом и Васильковом-2 будет ежедневно курсировать 18 рейсов пригородных электропоездов. Утренние электропоезда №6042 и №6046 Васильков-2 – Киев будут доезжать в столицу за 37 минут. В другое время дорога будет занимать около одного часа.